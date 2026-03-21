フランスパンに明太バターを詰めた「明太フランス」は、福岡の新名物になっている。元祖とされるパン店「フルフル」では、いまや1日5000本以上売れる人気商品だ。だが発売当初は1日10本ほどしか売れなかったという。福岡の“町のパン屋”が生んだ「明太フランス」は、どうやって大ヒット商品になったのか。フリーライターのサオリス・ユーフラテスさんが取材した――。筆者撮影3代目社長の古田量平さん - 筆者撮影■「明太フランス