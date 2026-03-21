“究極のライトウェイトスポーツ” 自動車メーカーが未来のビジョンや技術力をアピールする場であるモーターショー。そこでは数多くのコンセプトカーが発表され、来場者の夢をかき立てます。なかには、市販化を前提としない実験的なモデルでありながら、そのあまりに過激なスペックと魅力的な提案により、伝説として語り継がれるクルマが存在します。【画像】カッコイイ！ これがホンダ「小さい“MR”スポーツカー」です！ 画