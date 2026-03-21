＜大相撲三月場所＞◇十三日目◇20日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】突然“倒れそうに”なる力士 実際の様子勝ち越しを決めた力士に異変が発生。土俵下に転落後、勝ち名乗りの際に不自然にぐわんぐわんと上半身が波打つ動きを見せた。今にも倒れてしまいそうな様子に「大丈夫？」「様子がおかしい」と心配の声が相次ぐ場面があった。三段目八十枚目・菊ノ城（秀ノ山）と三段目七十七枚目・白竜（音羽山）の一番。立ち合い