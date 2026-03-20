クウェートの製油所＝20日（AP＝共同）【エルサレム、イスタンブール、カイロ共同】クウェートの国営通信は20日、クウェート市郊外にある石油公社の製油所が同日に多数の無人機攻撃を受け、火災が発生したと伝えた。一部施設は安全確保のため稼働を停止したとしている。イランがイスラエルによる18日のガス田関連施設空爆に対する報復として、ペルシャ湾岸のアラブ諸国にあるエネルギー施設を標的に攻撃を続けているとみられる。