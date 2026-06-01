政府が、飲食料品の消費減税を税率1％で実施する場合、来年4月からとすることを検討していることがわかりました。その背景について、日本テレビ政治部の矢岡亮一郎官邸キャップが解説します。◇消費減税の議論は、高市首相が選挙公約としたゼロではなく、税率1％案が政府内で有力となっていますが、今回、実施するタイミングとして、来年4月という一つの案が出てきた、というわけなんです。高市首相はもともと、来年3月まで