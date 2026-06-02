一軍が勝ち星を拾えない一方で、由宇では若手の足音がにわかに大きくなっている。広島は５月を終え、５０試合で１８勝３０敗２分け。借金１２の５位に沈み、交流戦も開幕からロッテ、ソフトバンクに２カード連続３連敗で６戦全敗となった中、ファームでは別の緊張感が高まっている。下からはい上がった選手が、一軍で居場所をつかみ始めているからだ。広島のファームは６月１日現在、西地区最下位。数字だけを見れば、一軍同様