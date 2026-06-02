新井監督も苦しい戦いが続く（C）産経新聞社広島が苦しんでいる。交流戦が始まり2カードを消化し、未勝利と楽天に並び、交流戦順位は最下位に沈んでいる。新井貴浩監督が就任して4年目。チームが変革期にある中、苦しい時間が続く。チームが抱える問題点について球界内からも考察の声が上がっている。【愛あるダメ出し︎】余りにも勿体無い︎『未来が見えない現状…』ここまで広島カープはなぜ苦戦しているのか？