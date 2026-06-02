6月26日（金）より全国公開となる映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる待望の最新作『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』。物語の鍵を握る新キャラクター、冒険家・ニャックル役を津田健次郎が務めることが発表。アフレコ映像も公開された。＞＞＞津田健次郎や、演じるニャックルの登場シーンをチェック１（写真4点）1988年10月からTVアニメがスタートし、翌年の1989年3月には劇場版が初公開。昭和、平成、そして令