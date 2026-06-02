審判委員長コッリーナ氏が現行ルールに言及北中米共催ワールドカップ（W杯）に向けていくつかのルールが改正されている中、国際サッカー連盟（FIFA）の審判委員長ピエルルイジ・コッリーナ氏は「GKの負傷を戦術的なタイムアウトとして使うことは許されない」と英公共放送「BBC」に語っている。日本代表が5月31日に行った国際親善試合アイスランド戦では、交代ボードが表示されてから10秒以内に交代を命じられた選手がピッチ外