スマホが水没したときの対処法やNG行為について、ドコモ公式サポートの公式Xアカウントが紹介しています。【要注意】ついやりがちだけど…こちらが「スマホ」がぬれたときのNG行為＆対処法です！公式アカウントは「これから梅雨や豪雨、台風の季節を迎えます」と投稿した上で「万が一、スマホが水ぬれ・水没してしまった場合は、落ち着いて以下の応急処置を行ってください」とコメント。対処法について、次のように解説してい