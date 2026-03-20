井之脇海と金子大地がW主演を務めるスペシャルドラマ『晩餐ブルース Special』が3月28日16時よりテレビ東京で放送されることが決定した。 参考：『晩餐ブルース』はオブラートのようにほろ苦い人生を和らげる食卓を通して描かれた再生 2025年1月クールにテレ東系で放送された連続ドラマ『晩餐ブルース』は、ドラマディレクターとして日々忙殺されながらテレビ局で働く田窪優太、料理