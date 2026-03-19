東京・北区の住宅で、男性警察官が男に刃物で腕を刺され病院に搬送されました。男は現行犯逮捕されました。午前11時前、北区中十条の住宅で、「母親が息子に殴られた」と110番通報がありました。80代の母親と50代の息子が親子げんかをしていたとみられ、駆けつけた30代の男性警察官が息子に刃物で右腕を刺されてけがをしました。警察官は病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。警視庁は、警察官を刺した息子を公