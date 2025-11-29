ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 職務中だった警察官に玩具銃を発射か、39歳男を逮捕 福岡 公務執行妨害 時事ニュース 読売新聞オンライン 職務中だった警察官に玩具銃を発射か、39歳男を逮捕 福岡 2025年11月29日 7時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 福岡県警小倉北署は28日、39歳男を公務執行妨害容疑で逮捕した 自宅から、約20m先の職務中の同署員2人に向けて玩具銃で弾を発射した疑い 約20分前に現場付近で「BB弾で撃たれたようだ」と110番があった 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分 「ミーモモンって何？」夫に渡した買い物メモが、謎解きに……4児の母の“殴り書き”が大波紋 2025年11月28日 11時45分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分