元ＮＨＫの神田愛花が１７日、フジテレビ系「ホンネ喫茶」で、前回の衆院選で落選した中道の渡辺周氏へ「本当に収入ゼロになっちゃうんですか？」と質問した。この日は落選となった渡辺元議員も出演。落選によって３０年過ごした議員宿舎を４日で退去し、息子の家に泊まる生活だと紹介。渡辺氏は「キャッチフレーズは『気さくな６４歳』。自分で売り込んでいるがこの番組だけが呼んでくれた。命綱」と言って笑わせた。これに