「はんば〜ぎゅう（半馬牛）」を共同開発した千興ファームの菅浩光社長（右）とオオツカの荻原健太郎社長熊本地震で被災した食肉加工会社2社が、特産の馬肉と「あか牛」で作ったハンバーグ「はんば〜ぎゅう（半馬牛）」を販売している。これまで全国から受けた支援に感謝を表そうと、4月に震災から10年となる節目に合わせ共同開発した。社長らは「復興の証しとして熊本自慢の味で恩返しできれば」と話す。2社は震度7を2回記録