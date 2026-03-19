女優の寺島しのぶ（53）が19日までに自身のインスタグラムを更新。新幹線での自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「新幹線でお仕事へ。はあー、余は満足じゃ」と新幹線での自撮りショットを投稿した。さらに「昨日眞秀が着たジージャンを借りる」と息子のGジャンを借りていたことを明かした。ネットでは「素敵」「くるくるパーマ可愛すぎる」「親冥利に尽きますね」「くるくるパーマスタイル、キュートで似