NHKは、3月19日開幕の「第98回選抜高校野球大会」について、テレビとラジオ中継に加え、決勝までの全試合をインターネットサービス「NHK ONE」で同時・見逃し配信すると発表した。 総合・Eテレ番組がインターネットで視聴できる同時・見逃し配信では、これまで長年、高校野球を権利の都合でネット配信することができていなかった。 NHKは「視聴環境に合わせて、スマートフォンなどで、いつでもど