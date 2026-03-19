主婦のまめごママさんの漫画「誕プレ」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む大学生の弟から、誕生日プレゼントとして封筒を渡された姉。「お金か？」と思いましたが、その中身は…という内容で、読者からは「なんてすてきな弟さんなの！」「こんなん涙が止まらなくなるやつ」「私も欲しい！」などの声が上がっています。お金かと思いきや…封筒の中身に驚きまめごママさんは、