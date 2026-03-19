主婦のまめごママさんの漫画「誕プレ」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

大学生の弟から、誕生日プレゼントとして封筒を渡された姉。「お金か？」と思いましたが、その中身は…という内容で、読者からは「なんてすてきな弟さんなの！」「こんなん涙が止まらなくなるやつ」「私も欲しい！」などの声が上がっています。

お金かと思いきや…封筒の中身に驚き

まめごママさんは、インスタグラムで作品を発表しています。まめごママさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「誕プレ」を描いたきっかけを教えてください。

まめごママさん「弟からもらったプレゼントがうれしくて、誰かに弟のことを自慢したいと思ったことがきっかけです」

Q.弟さんからプレゼントを渡されたとき、どのように感じましたか。

まめごママさん「中身の見えない封筒で渡されたので、最初は『お金か！？』とワクワクして開けました。中身を見て『いつも大変だろうから、休みたいときに使って』と言われ、『そんな風に思ってくれていたのか！』ととても感動しました。それと同時に、安直にお金だと思った自分が恥ずかしかったです（笑）」

Q.プレゼントされた券を使うと、主にどのようなことをしてくれるのですか。

まめごママさん「私がワンオペで家事に手が回らないときや、少し休憩したいときに呼び出すと、子どもたちと遊んでくれたり、おむつ替えや哺乳瓶での授乳などをしてくれたりします。特に息子が懐いており、2人で粘土やブロック遊びなどに熱中してくれるので助かっています」

Q.その後、券は使い切りましたか。

まめごママさん「思い出として取っておこうと思っていましたが、気付いたら全部使い切っていました。使い終わった券は回収されましたが、本当に困っているときに電話すると、券なしでもすぐに助けにきてくれます」

Q.この作品を弟さんはご覧になりましたか。

まめごママさん「実は、SNSにイラストを投稿していることは伝えていなくて…。ただ、『育児券をもらったことをSNSに投稿したら、いろいろな人に見てもらえたよ。みんなに良い弟だねって褒めてもらったよ』と本人に伝えると、照れくさそうに喜んでいました。ちなみに母には漫画を見せましたが、『もっとイケメンに描いてやんなさい！』と怒られました（笑）」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

まめごママさん「2025年の5月、産休を機にインスタグラムのアカウントを開設し、それから息子との思い出や妊娠中のあれこれを、絵日記にして投稿するようになりました。今は2人の子どもたちとの日々を中心に漫画を描いています」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

まめごママさん「いま描いている物は1話完結の漫画が多いので、1話だけだと伝えづらい、子どもたちの出産レポや習いごとで奮闘した話など、連載物に力を入れていきたいと思っています。自分が忘れたくない思い出や、人と共感したい思い出などを積極的に発信していきたいです」

Q.漫画「誕プレ」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

まめごママさん「『優しい弟さんでうらやましい』『なんてすてきなプレゼント』など、弟を褒めていただけるコメントをたくさんいただきました。自慢の弟をたくさん褒めていただいてうれしかったです」