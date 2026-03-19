古馬牝馬限定の7F戦「第63回愛知杯」の追い切りが行われ、ワイドラトゥール（牝5＝藤原）は西塚を背にCWコースで5F67秒8〜1F11秒0。小さな馬体を躍動させ、切れ者らしい鋭敏な走りを披露した。昨夏のCBC賞（10着）以来の再コンビとなる鞍上は「しまいサッと伸ばして動きは良かった。体調は良さそう」と好感触。藤原厩舎は中京1400メートルで現役最多の17勝を挙げている。「馬にとっては重賞を勝っている舞台で、厩舎としても得