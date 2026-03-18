卒業シーズンだ。皇族で比較的記憶に新しいのは秋篠宮家の佳子さま（31）の卒業だ。2019年３月に佳子さまは国際基督教大学（以下、ICU）を卒業された。以後、精力的にご公務に取り組まれ、輝くような「佳子さまスマイル」で出会う人々を魅了し続けておられる。「専攻を決めずに幅広く学べるから」とICUに進まれた佳子さま。ご卒業時の文書どおりの「その後の人生」を紹介する――。「依頼をいただいた仕事に、一つ一つ丁寧に取り組