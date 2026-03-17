Intelは3月17日(米国時間)、モバイル向けプロセッサの新製品として、「Core Ultra 200HX Plus Series」を発表した。「Core Ultra 9 290HX Plus」と「Core Ultra 7 270HX Plus」の2モデルをラインナップする。今月11日に発表したデスクトップ向けの「Core Ultra 200S Plus Series」に続き、モバイル向けハイエンドプロセッサにも性能を強化した「Plus」版がリリースされたかっこうだ。Core Ultra 200HX Plus Seriesモバイル向けCore