タレント・伊集院光が１６日深夜、自身がパーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「伊集院光深夜の馬鹿力」で、日本が準々決勝で敗れたＷＢＣについて語った。ＷＢＣで大会連覇を目指した日本代表は、１４日（日本時間１５日）に行われた準々決勝でベネズエラに５―８で敗れた。無念の結果に伊集院は「残念だなあっていうのと、つええなあっていう、ベネズエラ。もちろん日本人メジャーリーガーはそれに劣ってないけど」と感