フリーの馬場典子アナウンサー(51)が16日、自身のインスタグラムを更新し、「最後かも」というセーラー服姿を公開した。 【写真】似合って…る！51歳、馬場典子アナのセーラー服 馬場アナは同日午後7時から放送されるフジテレビ系「呼び出し先生タナカ」の最終回に出演しており、セーラー服は出演時の衣装だ。スタジオで撮影した、卒業証書を手にした画像を掲載し「『呼び