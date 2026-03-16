中国税関総署はこのほど公告を発表し、中国の越境ECによる海外販売を促進するため、2026年4月1日より、全国各地の税関で「越境EC小売輸出商品の税関地域をまたいだ返品制度」を本格的に導入すると明らかにしました。越境EC小売輸出商品（税関監督管理コード：9610）の税関地域をまたいだ返品とは、中国の越境EC企業が輸出した商品が海外で返品された場合、これまでのように「該当商品が輸出された際に通関処理が行われた税関に返送