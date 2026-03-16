圧倒的な歌唱力でファンを魅了し続けてきた歌手の高橋真梨子が自身のインスタグラムを更新。気の置けない仲間たちと自分の誕生日コンペを開催したところ「なんと優勝しました ヘンリーさんは2位」と、夫婦でワンツーフィニッシュを決めたことを嬉しそうに報告した。【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ投稿ではこの日のメンバーの記念写真を公開。高橋はピンクのキャップにイエローのパンツで参戦。