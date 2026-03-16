記事ポイント全国894人対象、世代別の仕事観と身だしなみ意識調査仕事の重視項目は世代共通で「給与・報酬」が1位センパイ社会人の8割超が身だしなみの失敗経験あり グラフィコが、新社会人とセンパイ・ベテラン社会人を対象にした「身だしなみ」に関する意識調査の結果を発表しました。2026年4月に新社会人となる予定の241人と、すでに働いている20〜50代の653人を比較し、仕事観や清潔感への考え方の違いを整理しています。