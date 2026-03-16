ローソンのフライドチキン「パリパリチキン」が、3月10日の発売から3日間で累計販売数100万個を突破した。ローソン「パリパリチキン」「パリパリチキン」(268円)は、鶏肉の皮のパリッとした食感と、肉のジューシーさが楽しめるフライドチキン。直近3日間の販売実績では、30代〜50代の客層に好評で、夕方〜夜にかけて多く売れている傾向に。酒のつまみや小腹満たしの間食としての購入が考えられ、発売開始日の3月10日〜13日までの3