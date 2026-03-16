昨年12月23日に78歳で逝去した男子プロゴルファー尾崎将司（本名：尾崎正司）さんの「お別れの会」が16日、東京都千代田区の帝国ホテルで行われている。【写真】沈痛な面持ちで会に参列する石川遼以下、幼なじみで専属キャディを務めた佐野木計至氏の弔辞全文。ジャン兄、この会場が見えますか？一人一人の顔を見て、はにかんでないですか。すごいメンバーですよ。今日、この景色を見て、あなたが昭和、平成を駆け抜けた、とてつも