3月も後半戦。4月からは新入学や就職、転職や転勤などで、家族や友人たちと離れ離れになってしまう、という人もいるかもしれません。忙しい日々の合間を縫って、親しい仲間たちとお別れのランチ会などもいいですね。身近にあるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が到着しています。2026年3月の新商品5選まとめ(3月17日〜3月23日)ファミリーマート2026年3月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイー