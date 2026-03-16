セブン‐イレブン・ジャパンは3月20日から、揚げ物をお得な価格で提供する「揚げ物日替わりスーパーセール」を全国のセブン-イレブン店舗で開催する。揚げ物日替わりスーパーセール○1週目は「ななチキ」などが130円均一1週目の3月20日〜3月22日の3日間は、「ななチキ」(250.56円)、「ザクチキ(魅惑のうま辛)」(250.56円)、「揚げ鶏」(250.56円)を、日替わりで102円引きの130円均一(税込140.40円)で販売する。「ななチキ」(通常価