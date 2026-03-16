菅田将暉 菅田将暉が、3月16日から公開される「マウントレーニア」新CM「うろおぼ絵」篇に出演。記憶だけを頼りに“うろ覚え”で「マウントレーニア カフェラッテ」パッケージ直筆描き下ろしに挑戦した。【写真】菅田将暉が描いた「マウントレーニア カフェラッテ」パッケージ森永乳業は、「マウントレーニア」で、菅田将暉を起用した新CM「うろおぼ絵」篇（30秒）を3月16日から新CM特設サイトで公開。春は1年の中