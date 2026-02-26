[3.15 プレミアリーグ第30節 リバプール 1-1 トッテナム]プレミアリーグは15日、第30節を各地で行い、リバプールが下位に沈むトッテナムと1-1で引き分けた。リバプールは前半18分にMFドミニク・ショボスライが今季の公式戦4度目となる直接FK弾を決めたが、トッテナムも後半45分にFWリシャルリソンが劇的同点弾。リバプールは勝てば欧州CL圏内4位浮上というチャンスを逃し、5位浮上にとどまった。一方のトッテナムは依然として202