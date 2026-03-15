大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第17節GAME2が15日（日）に行われ、リクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館にてヴォレアス北海道とVC長野トライデンツが対戦した。 今節開始前で9勝23敗で9位のヴォレアスと、3勝29敗で10位のVC長野の対戦となったこの試合。GAME1ではVC長野がストレートでヴォレアスを下し、25連敗という長いトンネルから抜け出す形となっていた。 ホー