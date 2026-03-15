初心者でもお店のような味わいに！ 心身が癒やされる味わいの「ポトフ」を、プロ級のおいしさに作れるコツをご紹介します。誰にでも簡単に試せる方法なので、今すぐ試してみませんか？ コツは、たった3つ。ベーコンをカリカリに炒めて、その際にベーコンから出た旨みたっぷりの脂を野菜に絡めます。そして、煮込む前に蒸し焼きにすることで、激ウマなポトフに仕上がりますよ。 実際に試した人も絶賛 つくれぽ（作りまし