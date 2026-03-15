老後の暮らしが豊かであっても、病気や介護といった転換点では、数百万〜数千万円単位の「まとまった資金」が瞬時に求められます。本記事では合同会社エミタメの代表を務めるFPの三原由紀氏が、田中誠さん（仮名）の事例から、長寿化社会における「住まいの終活」の重要性について考えます。※相談事例は本人の許諾を得てプライバシーのため一部脚色しています。年金30万円・独身男性「老後はどうせ長くない」はずが…「どうせすぐ