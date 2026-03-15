J1百年構想リーグ地域リーグ第6節 横浜FM 2（0-0）0 千葉13:03キックオフ 日産スタジアム 入場者数 24,596人試合データリンクはこちら調子の出ない両チームの前半は、ともにミスのオンパレード。せっかくボールを奪っても自ら相手に渡してしまうような展開でゴール前の場面がなかなか生まれなかった。後半に入ると52分、CKのこぼれ球を遠野大弥がきれいにミートして横浜FMが先制する。すると千葉の動きが目に見えて悪くなってしま