1974年に株式会社セキグチから発売されたぬいぐるみ「モンチッチ」が、近年再び注目を集めている。1985年にフランス以外で販売が休止されたのち、1996年に販売を再開。2024年には50周年を迎えた。 【画像】「50万～80万円以上で取引も」メーカーも困惑、マニアの間で高額取引、転売される希少なモンチッチ キーチェーンやコラボ商品などの展開が広がるなか、ガールズグループ