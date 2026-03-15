この記事をまとめると ■新車の長納期化の根本的な理由の一つに半導体不足がある ■自工会が主導して日本の自動車メーカー各社で部品標準化の検討に入った ■一部半導体の標準化を含めたサプライチェーンの変革は一筋縄ではいかない 新車の納期に影響を与える半導体 せっかく新車を買おうと思っても、かなりの長納期。その理由についてディーラーマンが「半導体不足とかで、メーカーも困っているみたいで……」といった受け答え