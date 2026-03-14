猫の抜け毛が増加する「換毛期」とは？ 猫の抜け毛が急に増える時期は、体の異常ではなく自然な生理現象です。これを「換毛期」と呼びます。 代表的なのは春と秋で、気温や日照時間の変化に合わせて被毛が生え替わります。冬用のふわふわした毛から夏向きの軽い毛へ、あるいはその逆へと衣替えをしているイメージです。 完全室内飼いの猫でもエアコンや照明の影響を受け、だらだらと毛が抜け続けるケースも