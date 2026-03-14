猫の抜け毛が増加する「換毛期」とは？

猫の抜け毛が急に増える時期は、体の異常ではなく自然な生理現象です。これを「換毛期」と呼びます。

代表的なのは春と秋で、気温や日照時間の変化に合わせて被毛が生え替わります。冬用のふわふわした毛から夏向きの軽い毛へ、あるいはその逆へと衣替えをしているイメージです。

完全室内飼いの猫でもエアコンや照明の影響を受け、だらだらと毛が抜け続けるケースも珍しくありません。

抜け毛が増えたからといってすぐ病気と決めつける必要はないものの、ケアを怠ると皮膚トラブルや毛球症の原因につながります。正しく理解し、上手にサポートすることが大切です。

猫の『換毛期』にすべき対策

1.ブラッシングは丁寧に

換毛期に最も重要なのはブラッシングです。抜けた毛を体に残さないことが、トラブル予防の基本になります。

猫は自分で毛づくろいをしますが、飲み込んだ毛は体内にたまりやすい性質があります。

短毛種であれば1日1回、長毛種であれば朝晩など回数を増やすと安心です。

ポイントは強くこすらないこと。皮膚はとても薄くデリケートなので、なでる延長のような力加減が理想です。

嫌がる場合は時間を短く区切り、「気持ちよかった」という印象で終えると次回もスムーズになります。

2.室内環境と栄養の見直し

抜け毛対策は外側のケアだけでは不十分です。毛は皮膚から作られるため、栄養バランスと生活環境が大きく影響します。

タンパク質が不足すると被毛はパサつきやすくなり、抜け変わりも乱れがちです。総合栄養食を基本にし、極端なおやつ中心の食生活は避けましょう。

湿度管理も意外に重要です。乾燥が続くと皮膚がかゆくなり、過剰に毛づくろいをして抜け毛が増える場合があります。

加湿器やこまめな掃除で空気中の毛やホコリを減らすと、猫も人も快適に過ごせます。

3.毛球症を防ぐ観察習慣

換毛期に注意したいのが毛球症です。飲み込んだ毛が胃や腸にたまり、嘔吐や食欲不振や便秘を引き起こす状態を指します。

頻繁に吐く、便が出にくい、元気がないといった様子があれば要注意です。

日頃から排便の回数や毛玉を吐く頻度を把握しておくと、小さな変化に気づきやすくなります。

食物繊維を含むフードや毛玉ケア用フードを取り入れるのも一案です。症状が続く場合は自己判断せず動物病院で相談するようにしましょう。

まとめ

換毛期は、抜け毛が増えて驚いてしまう時期ですが、猫の体が季節に合わせて整っているサインでもあります。

やさしいブラッシングで余分な毛を取り除き、栄養や湿度を意識しながら、うんちや吐き戻しの様子をそっと見守りましょう。

このひと手間が、毛球症や皮膚トラブルの予防につながります。抜け毛に振り回されるのではなく、お手入れ強化のチャンスと考えてみましょう。

今日から少しだけ意識を変えるだけで、愛猫もあなたも、もっと快適に過ごせるはずです。

(獣医師監修：葛野宗)