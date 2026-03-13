YouTuberのヒカル（34）が13日、自身のX（旧ツイッター）を更新。12日夜に離日した後、米国での入国審査で「顔が違いすぎる」との理由で別室に連行されたことを明らかにした。 【写真】“衝撃顔”を公開するヒカル ヒカルは「アメリカへの入国審査でパスポートとの顔が違いすぎるという理由で、別室に連れて行かれて、そこからスマホ封印されて2時間近く入国できなかった。なんとか突破できて安堵」とトラブルに