およそ5000万円を支払うと約束したポケモンカード3枚に対し、110万円しか支払わずにカードをだまし取ったとして、男3人が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、森野徹容疑者（38）と甲田英司容疑者（52）ら3人です。森野容疑者らはおととし6月、30代の男性にポケモンカード3枚をおよそ5000万円で購入すると約束したうえで、東京・千代田区のホテルで、偽の札束が入った紙袋を男性に渡し、カードをだまし取った疑いがもたれ