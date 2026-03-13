衆議院財務金融委員会で3月10日、国民民主党の田中健議員が片山さつき財務大臣に「NISA貧乏という言葉、お聞きになったことはありますでしょうか」と質問した。田中議員は「20代と30代は75％が『公的年金に期待していない』」と回答している」、「かつては老後に1000万円が必要と言われていたが、今は2000万円、3000万円と言われるようになり、『とりあえずNISA』が増えている」といった趣旨の説明を行った。（全2回の第1回）