0-100km/h加速タイムは3.3秒フェラーリは、V8フロントミドシップエンジンの最新モデルとして『アマルフィ・スパイダー』を発表した。2025年に発売された『アマルフィ』のソフトトップバージョンとなる。【画像】V8フロントミドシップの最新モデル登場！ 優雅なソフトトップ【フェラーリ・アマルフィ・スパイダーを詳しく見る】全24枚前身の『ローマ・スパイダー』から進化を遂げ、3.9LのツインターボV8エンジンは最高出力640ps、