3月12日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。ゲストにJRA所属の騎手坂井瑠星を迎え、坂井がジョッキーをやりたいと思ったきっかけや競走馬の見分け方について語った。 -「顔を見てあ、走りそうだなと思う馬は実際に走ることが多い」- 坂井瑠星はJRA