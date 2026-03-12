悠仁さまも進学された筑波大学のお膝元でありながら、夜は“ザ・昭和”な歓楽街としても賑わう茨城県つくば市天久保。このエリアで、迷惑駐車トラブルが勃発しているという。3月4日にラーメン店を利用した客が「駐車場のど真ん中に停まってる車のせいで自分の車が出せない」とXに投稿し、近隣で営業する外国料理店の店員がトラブルの発端だと“名指し”で批判したのだ。トラブルの一部始終について店主や関係者に聞いた。