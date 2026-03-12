フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。3月12日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの時事芸人・プチ鹿島が政治家・馳浩氏の足跡を辿った。 プチ鹿島「今日のテーマは『私と馳浩、思い出のアルバム』という、もうちょっとしっとりとね、何故か過去を振り返るモードになってしまったんですが