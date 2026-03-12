ひろゆきこと実業家の西村博之氏が2026年3月12日、ガソリン価格の高騰についてXで持論を展開し、SNS上で大きな注目を集めている。「実際に原油が不足し始めるのは、3／21からのはず」ガソリン価格を巡っては、高市早苗首相が11日、イラン情勢の緊迫化による原油価格の高騰を受け、ガソリン価格を全国平均で170円程度に抑制すると発表した。軽油・重油・灯油についても同様の措置を講じるとし、国内の石油備蓄を16日に放出するとし