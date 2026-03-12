“ある有名実業家”の発言が、連日ネットニュースを騒がせている。

その実業家は4日、《大阪→東京の新幹線 お腹減ったから 新大阪駅で551の豚まん買って、車内で食べてたら隣のおっさんに言われた。「551は新幹線で食べちゃダメだろ」》と自身のXに投稿。新幹線内で「豚まん」を食べようとしたところ隣の乗客に注意され、言い返したというエピソードを報告しており、《こういう自分の価値観をいきなり他人に押し付ける人、どう思う？》とユーザーに向かって問いかけた。

「投稿したのは、ネクストレベルホールディングス株式会社の代表取締役を務める河原由次氏です。同投稿に対しては“匂いが強いものを食べるのは避けた方が”といった否定的な意見が多く、この件がネットニュースで取り上げられると1万件近くのコメントがつきました。Yahoo!ニュースでは関連記事がトピックス入りするなど、注目度は高いようです」（スポーツ紙記者）

そんななか9日、河原氏の投稿が再び“物議”を醸すことに。《ランチ行って思ったこと。》と前置きした上で、

《店を出るときみんな普通に「ごちそうさまでした」「ありがとうございます」「美味しかったです」って言う。でも普通に考えたら 俺たちお店にご馳走してもらったわけじゃない。普通にお金払ってる。むしろ店側からしたら「食べに来てくれてありがとうございます」やろ》

と鰻重の写真とともに投稿。しかし、河原氏の理論に対して“噛みついた”人物が登場。お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）だ。

同日、真栄田は自身のXに河原氏の同投稿を引用し《良い悪いはない。理屈か、気持ち、どちらで生きてるかだよね。》と私見を述べた。さらに《ただ、この方に、読んでくれた人達のおかげで収益があるなら、読んで下さりありがとうと言ったら？と伝えたら、怒りそう》

すると直後に河原氏も応戦。真栄田の投稿を引用しながら、《勘違いしてる人多いけど 俺、X収益化してない。 インプで1円も貰ってない。 ただ疑問書いただけだ。 そして、あんた芸人やろ。 Xで語ってバズらせる前に 人笑わせろ》とポストしたのだ。

10日、真栄田がさらに反応。自身のXで《やっぱりこの方、怒っちゃいました。》と予想通りの展開になったことを踏まえ、

《この方の理屈だと、自分に意見したのが、お医者さんなら、「あんた医者だろ、語る前に手術しろ」 ラーメン屋さんなら、「あんたラーメン屋さんだろ、語る前にラーメン作れ」 高橋名人なら、「あんた高橋名人だろ、語る前に16連射しろ」》と持論を展開。

さらに《そしてそもそも、ご本人が経営者だから、「ご馳走様言う言わないの前に、経営しとけ」です。どんな職業だろうと関係なく、語るだろ笑》と結んでいる。

この一連の投稿に対し、Xやネットニュースのコメント欄ではお互いの意見に理解を示す声があがった。

《美味しかったですは、真栄田さんの言うように気持ちであってその人がそう思ったから言う言葉。理屈じゃない。》

《「理屈 vs 気持ち」「自由 vs マナー」って感じだけど、河原氏の気持ちもわかるし、批判する人の気持ちもなんとなくわかる。》